Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbruchsdiebstählen in Bad Doberan und dem Ostseebad Nienhagen

Ostseebad Nienhagen/Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es nach vorliegenden Informationen im Tagesverlauf des 13.11.2025 zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen ist. In den Ortschaften Ostseebad Nienhagen und Bad Doberan gelang es den bislang unbekannten Tätern, sich zunächst gewaltsam Zugang zu den Gebäuden zu verschaffen, um im Weiteren Bargeld sowie weitere Wertgegenstände zu entwenden. Der hierbei insgesamt entstandene Stehlschaden wird mit mindestens 8.500 Euro angegeben. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren sachverhaltsrelevanten Hintergründe dargestellt werden. In beiden Fällen kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz, um Spuren zu sichern, die im weiteren Ermittlungsverfahren ausgewertet werden müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

