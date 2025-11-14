Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Bäckereifiliale

Boizenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute Bargeld gestohlen.

Die Täter sollen ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam über ein Fenster in die Filiale in der Schwartower Straße eingedrungen sein. Anschließend entwendeten die Unbekannten aus dem Büro- und Aufenthaltsraum Bargeld in Höhe von ungefähr 1000 Euro aus einem Sicherheitsbehältnis. Die Kriminalpolizei sicherte am Freitagmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat, die sich zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr, und Freitagmorgen, 05:00 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 606-0) entgegen.

