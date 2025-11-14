PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Bäckereifiliale

Boizenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute Bargeld gestohlen.

Die Täter sollen ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam über ein Fenster in die Filiale in der Schwartower Straße eingedrungen sein. Anschließend entwendeten die Unbekannten aus dem Büro- und Aufenthaltsraum Bargeld in Höhe von ungefähr 1000 Euro aus einem Sicherheitsbehältnis. Die Kriminalpolizei sicherte am Freitagmorgen Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat, die sich zwischen Donnerstagabend, 19:00 Uhr, und Freitagmorgen, 05:00 Uhr, ereignete, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847 606-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

  • 14.11.2025 – 11:06

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jungen (14) aus Bad Doberan

    Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 06. November 2025 wird ein 14-jähriger Junge aus Bad Doberan vermisst. Letztmalig wurde der Vermisste am Morgen des 06.11.2025 beim Verlassen seiner für Ihn verantwortlichen Kinder- und Jugendwohngruppe im Bollhäger Weg in Bad Doberan gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist der Gesuchte weiterhin ...

  • 14.11.2025 – 07:44

    POL-HRO: Ermittlungen wegen Brandstiftung nach Vollbrand mehrerer Garagen in Güstrow

    Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, nachdem in der zurückliegenden Nacht fünf Garagen in Güstrow im Zuge eines Brandes erheblich beschädigt wurden. Eine Zeugin informierte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow und der Polizei gegen 01:40 Uhr über den Sachverhalt in der Neukruger ...

