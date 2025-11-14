PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei verletzte Beamte nach Auseinandersetzung in Dierkow

Rostock (ots)

Bei einem Polizeieinsatz sind zwei Beamte verletzt worden.

Gegen 20:45 Uhr wurden am gestrigen Donnerstagabend mehrere Einsatzkräfte zu einem Discounter im Kurt-Schumacher-Ring im Stadtteil Dierkow gerufen. Hintergrund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits wieder getrennt. Ein 34 Jahre alter Mann, der mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligt war, zeigte sich mit den anschließenden polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden und leistete daraufhin massiv Widerstand. Es gelang ihm, einem Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der 34-jährige Deutsche musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,81 Promille.

Der betroffene Beamte erlitt ein Hämatom, er sowie einer seiner Kollegen zudem mehrere Schürfwunden an Händen und Armen. Beide Polizisten blieben dienstfähig.

Neben einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden auch Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet.

