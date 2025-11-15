POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 76-Jährigem Mann aus Güstrow

A20/Wismar (ots) - Am 14.11.2025 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger mit seinem VW Passat die A20 in Fahrtrichtung Lübeck. Ersten Erkenntnissen nach kam der PKW zwischen dem Autobahnkreuz Wismar und der Anschlussstelle Wismar-Mitte auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend mittig der Fahrbahn zum Stehen. Dort geriet das Fahrzeug in Brand. Die beiden ...

mehr