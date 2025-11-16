PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung durch Böller - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am 15.11.2025 gegen 23:30 Uhr haben in der Stadtmitte von Rostock 
derzeit unbekannte Täter durch das Verwenden von Böllern einen hohen 
Sachschaden verursacht. 
Durch Zeugen wurden laute Knallgeräusche und in der Folge eine starke
Rauchentwicklung wahrgenommen. Vor Ort konnte durch die Polizei 
festgestellt werden, dass in den dortigen Büroräumen 12 Fenster und 
der Wandputz beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden 
beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Kriminalpolizei war vor Ort im 
Einsatz, die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Tätern und 
genaueren Umständen dauern an.
Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der genannten 
Tat. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu möglichen 
Tatverdächtigen geben. Hinweise bitte bei der Polizei in Rostock 
unter 0381 4916 1616, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de
oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

