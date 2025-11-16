Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung durch Böller - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am 15.11.2025 gegen 23:30 Uhr haben in der Stadtmitte von Rostock derzeit unbekannte Täter durch das Verwenden von Böllern einen hohen Sachschaden verursacht. Durch Zeugen wurden laute Knallgeräusche und in der Folge eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Vor Ort konnte durch die Polizei festgestellt werden, dass in den dortigen Büroräumen 12 Fenster und der Wandputz beschädigt wurden. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Kriminalpolizei war vor Ort im Einsatz, die weiteren Ermittlungen zu den möglichen Tätern und genaueren Umständen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu der genannten Tat. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben. Hinweise bitte bei der Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Gordon Tiesler Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

