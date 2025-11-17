PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Flucht vor Verkehrskontrolle mündet für 18-Jährigen in gleich mehreren Ermittlungsverfahren

Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots)

Ein 18-jähriger Rollerfahrer muss sich im Nachgang einer Verfolgungsjagd mit der Polizei Bad Doberan nun gleich mehreren Ermittlungsverfahren stellen. Aufgefallen war der junge Fahrer den Polizeikräften eigentlich aufgrund des am Fahrzeug fehlenden amtlichen Kennzeichens.

Gegen 21:00 Uhr beabsichtigten die Beamten den Roller in der Fritz-Reuter-Straße in Bad Doberan einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrer hätte jedoch sofort beschleunigt und versucht sich durch schnelle Richtungswechsel und Wendemanöver von den Polizeikräften zu entfernen. Wie vorliegenden Angaben zu entnehmen ist, sei der in der Umgebung wohnhafte Fahrer nach mehreren Minuten der Verfolgung schließlich vom Roller abgestiegen, um im Weiteren augenscheinlich zu Fuß zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch den jungen Mann einzuholen und festzusetzen. Bei dessen Durchsuchung wurden Betäubungsmittel sowie ein Revolver aufgefunden, welcher im Nachhinein als Schreckschusswaffe eingestuft werden konnte. Diese Gegenstände wurden sichergestellt. Eigenen Angaben zufolge hätte der junge Mann zum Tatzeitpunkt selbst unter dem Einfluss berauschender Mittel (hier: Amphetamin) gestanden. Ein anschließender Drogentest bestätigte diese Aussage und erhärtet somit den Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Darüber hinaus ermittelt die Kriminalpolizei u.a. auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

