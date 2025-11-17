PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte beschädigen sieben Fahrzeuge in Hagenow- Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots)

Bereits in der Nacht zu Samstag haben unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in Hagenow beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zwischen Freitagabend 22:00 Uhr und Samstagmorgen 08:00 Uhr gleich sieben geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt haben. Zur Tatzeit befanden sich die Fahrzeuge auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Bahnhofstraße sowie einem daneben befindlichen Firmengelände. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um sechs Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz und ein Fahrzeug der Marke Audi. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 26.000 Euro. Die Polizei in Hagenow (03883-6310) hat Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:58

    POL-HRO: Vier verletzte Personen bei Auffahrunfall in Wittenburg

    Wittenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Wittenburg sind vier Personen leicht verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist an der Kreuzung L04 / L042 gegen 17:30 Uhr ein 36-jähriger Autofahrer einem verkehrsbedingt haltenden VW aufgefahren, der mit sechs Personen besetzt war. Vier Insassen klagten bei der Unfallaufnahme über Kopf- und Rückenschmerzen, darunter ein 8- und 11- ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:39

    POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in ein Geschäft der Rostocker Innenstadt

    Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.11.2025 kam es am Neuen Markt in Rostock zu einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls in ein Juweliergeschäft. Gegen 03:30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass zwei bislang unbekannte Personen mittels eines Werkzeugs auf die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts eingeschlagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren