Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter Raub im Mueßer Holz in Schwerin - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Am Freitagabend ist eine 50-jährige Frau im Bereich der Hamburger Allee verletzt worden. Eine bislang unbekannte Person hatte versucht, ihr eine Tasche zu entreißen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17:55 Uhr im Bereich des Ärztehauses in der Hamburger Allee. Beim Versuch, der 50-jährigen Frau serbischer Staatsangehörigkeit die Tasche zu entreißen, stürzte die Geschädigte zu Boden. Der Täter flüchtete anschließend ohne Beute.

Der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich in Richtung der Kreuzung Hamburger Allee / Lomonossowstraße. Er soll ein helles, möglicherweise weißes Oberteil mit Kapuze getragen haben. Weitere Angaben zur Person sind derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden - telefonisch unter 0385 5180 2224 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell