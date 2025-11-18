PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkener Ukrainer greift in Bützow Rettungspersonal und Polizisten an

Bützow/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es aufgrund eines alkoholisierten Mannes zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften in Bützow. Der Mann habe sich zunächst gegen 14:30 Uhr am Schlossplatz nahe der dortigen Grundschule aufgehalten und sei durch seinen offenbar alkoholisierten Zustandes aufgefallen. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 33-jährigen Ukrainers wurde er durch das Rettungspersonal übernommen und zur weiteren Versorgung in die Warnowklinik verbracht.

In der dortigen Notaufnahme kam es jedoch zu Handgreiflichkeiten gegenüber einem Rettungssanitäter, in dem der Ukrainer diesem mit der Hand ins Gesicht schlug. Im Anschluss versuchte der renitente Mann (3,33 Promille) mit seinem Gürtel in Richtung des Sanitäters zu schlagen.

Die erneut hinzugezogenen Polizisten mussten den 33-Jährigen zur Unterbindung weiterer körperlicher Angriffe fesseln und verbrachten ihn letztlich nach richterlicher Anordnung in das Zentralgewahrsam nach Rostock. Während der Dauer der polizeilichen Maßnahmen war der Mann anhaltend aggressiv und versuchte auf die eingesetzten Beamten einzutreten oder sie zu bespucken. Glücklicherweise wurde keiner der Einsatzkräfte durch die Angriffe des Ukrainers verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen aufgrund des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie aufgrund stattgefundener Beleidigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

