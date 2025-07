Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Kellerfenster aufgehebelt: Unbekannter Täter dringt in Einfamilienhaus ein

Kerken-Nieukerk (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (22. Juli 2025), 10:15 Uhr und Sonntag (27. Juli 2025), 17:00 Uhr kam es an der Eichendorfstraße in Kerken zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter hebelte das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und drang so in das Haus ein. Dort durchsuchte der Täter mehrere Räume und entwendete, nach aktuellem Kenntnisstand, Schmuck sowie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Kripo Geldern nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

