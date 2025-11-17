PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto fährt Sehbehinderten an und flüchtet - Zeugen gesucht

Soest (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagmorgen (14. November) in Soest sucht die Polizei Zeugen. Ein sehbehinderter 21-Jähriger überquerte gegen 7:30 Uhr den Paradieser Weg im Bereich der Fußgängerampel an der Kreuzung mit dem Kölner Ring. Dabei wurde er von einem schwarzen Auto erfasst, das vom Kölner Ring nach rechts in den Paradieser Weg abbog. Die Ampel habe nach Angaben des Mannes aus Münster grün für Fußgänger gezeigt.

Der 21-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Fahrer des Autos hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Kurz vor dem Unfall sei eine Person auf einem Fahrrad am 21-Jährigen vorbeigefahren. Diese Person sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Das könnte Sie auch interessieren