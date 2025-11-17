PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Café in Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.11.2025 gegen 03:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Café in der Fleischhauerstraße in Lippstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter zunächst, die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Während des Einbruchs wurde die Alarmanlage ausgelöst. Anwohner nahmen den Alarm jedoch nicht ernst, da es in der Vergangenheit mehrfach zu Fehlalarmen gekommen war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen gesucht:

Personen, die zur Tatzeit verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge in der Fleischhauerstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02941 91000 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

