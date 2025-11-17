Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Elektrogeschäft in Warstein-Belecke - Polizei sucht Zeugen

Warstein-Belecke (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 13.11.2025, 19:00 Uhr, bis Freitag, 14.11.2025, 14:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Elektrogeschäft in Warstein-Belecke.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Lagerraum des Geschäfts und entwendeten insgesamt zehn Fernseher. Der Wert der gestohlenen Ware liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

Zeugen gesucht:

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Elektrogeschäfts in Warstein-Belecke beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02902 91000 oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell