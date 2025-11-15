PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Lippstadt (ots)

Ziel von unbekannten Tätern war in der Nacht von Freitag, 14.11.2025, auf Samstag, 15.11.2025, eine an einen Fahrzeughandel angeschlossene Werkstatt in der Planckstraße in Lippstadt. Gegen 00:40 Uhr war die Alarmanlage des Objekts ausgelöst worden. Die zeitnah eintreffende Polizei konnte eine zerstörte Scheibe einer Zugangstür feststellen, durch die das Objekt anschließend möglicherweise betreten worden war. Es ist nun die Aufgabe der Kriminalpolizei herauszufinden, ob die unbekannten Täter tatsächlich im Objekt waren und ob Diebesgut erlangt wurde. Die Kriminalpolizei hat zur Nachtzeit eine Spurensuche vorgenommen und die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die im Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden. (MJ)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

