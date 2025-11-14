PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch - Terrassentür aufgehebelt: Polizei sucht Zeugen

Anröchte (ots)

Unbekannte Täter haben eine Terrassentür aufgehebelt und sich somit Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Im Soesttal verschafft. Auf der Suche nach Diebesgut durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Bisher wurde bekannt, dass Laptops entwendet wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am 13.11.2025, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:20 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden. Hinweise können zudem an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden; diese leiten die Informationen an die ermittelnde Dienststelle weiter.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

