PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kettenbagger gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

POL-SO: Kettenbagger gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Lippetal-Lippborg (ots)

In der Zeit zwischen dem 12.11.2025, 22:30 Uhr und dem 13.11.2025, 08:30 Uhr, ist ein Kettenbagger einer Erwitter Tiefbaufirma in Brand geraten. Der Bagger wurde bei Bauarbeiten an einem Brückenbauprojekt an der Quabbemühle eingesetzt. Das Feuer zerstörte große Teile der Maschine, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50000EUR geschätzt. Zur Brandursache liegen bisher keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei schließt eine technische Ursache ebenso wie eine mögliche Brandstiftung derzeit nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 07:52

    POL-SO: Zaun im Kurpark mit rechten Parolen beschmiert

    Werl (ots) - Eine Zeugin meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag (13. November), dass im Kurpark in Werl ein Zaun beschmiert worden sei. Vor Ort stellten Beamte fest, dass im oberen Bereich des Metallzauns mit weißer Farbe die nationalsozialistischen und volksverhetzenden Parolen "Deutschland den Deutschen" sowie "Arbeit macht frei" aufgebracht wurden. Zudem klebte daran ein Aufkleber, der augenscheinlich das ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:36

    POL-SO: Nachbarin schlägt Einbrecher in die Flucht

    Soest (ots) - Eine aufmerksame Nachbarin verhinderte am Donnerstagabend (13. November) wahrscheinlich einen Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus im Hauptlinder Weg in Soest. Die Frau bemerkte gegen 18:30 Uhr ungewöhnliche Geräusche und sah dann, wie zwei unbekannte Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung aufhebelten. Als sie die beiden ansprach, ergriffen sie die Flucht, noch bevor sie in die Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren