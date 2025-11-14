Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kettenbagger gerät in Brand - Polizei sucht Zeugen

Lippetal-Lippborg (ots)

In der Zeit zwischen dem 12.11.2025, 22:30 Uhr und dem 13.11.2025, 08:30 Uhr, ist ein Kettenbagger einer Erwitter Tiefbaufirma in Brand geraten. Der Bagger wurde bei Bauarbeiten an einem Brückenbauprojekt an der Quabbemühle eingesetzt. Das Feuer zerstörte große Teile der Maschine, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50000EUR geschätzt. Zur Brandursache liegen bisher keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei schließt eine technische Ursache ebenso wie eine mögliche Brandstiftung derzeit nicht aus. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

