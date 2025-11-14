Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten - 46 Verstöße festgestellt

Einsatzkräfte unterstützen Straßenverkehrsamt

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest haben am gestrigen Donnerstag (13.11.2025) umfangreiche Verkehrskontrollen im Bereich von Kindergärten und Schulen durchgeführt.

Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen und die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen zu überprüfen.

Im Verlauf der Kontrollen wurden 46 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und konsequent geahndet. Die Polizei kündigt an, solche Schwerpunktkontrollen auch künftig regelmäßig durchzuführen.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes unterstützten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das Straßenverkehrsamt. Dort versuchte eine Fahrzeugführerin, einen Personenbeförderungsschein zu beantragen. Bei der Prüfung ihrer Unterlagen stellte sich heraus, dass ihr Führerschein bereits im Jahr 2011 entzogen worden war. Dennoch befand sie sich weiterhin im Besitz des Dokuments.

Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und dem Straßenverkehrsamt übergeben. Gegen die Frau wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Betrug erstattet. Die Hintergründe, warum sie weiterhin im Besitz des Führerscheins war, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell