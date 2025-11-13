PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 30-jähriger Tatverdächtiger nach Serie von Einbrüchen festgenommen

Warstein (ots)

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte am heutigen Donnerstag (13. November) ein 30-jähriger Mann aus Warstein festgenommen werden, der im Verdacht steht, für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich zu sein.

Dem Tatverdächtigen werden bislang 16 Einbrüche in Wohnhäuser im Stadtgebiet Warstein zur Last gelegt. Bei den Taten wurden unter anderem Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte entwendet. Durch akribische Spurensicherung und Ermittlungsarbeit gelang es der Kriminalpolizei, den Mann zu identifizieren und schließlich festzunehmen.

Ob der 30-Jährige auch für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich ist, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

