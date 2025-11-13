PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof und in der Innenstadt - mehrere Strafanzeigen

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest und der Bundespolizei führten am Dienstag (12. November) einen gemeinsam Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität durch. Insgesamt kontrollierten die uniformierten und zivilen Beamten 89 Personen im Stadtgebiet Soest, davon 52 am Bahnhof.

Es wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Ladendiebstahls, besonders schweren Falls des Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Betäubungsmittelhandels gefertigt. Im letzten Fall stellten die Beamten zudem Betäubungsmittel sicher. Sechs Personen erhielten Platzverweise. Darüber hinaus gab es zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Verwarngeld wegen Verkehrsverstößen.

Die Polizei wird auch in Zukunft solche Einsätze durchführen und Straftaten sowie sonstige Verstöße konsequent ahnden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:21

    POL-SO: Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

    Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen in der Innenstadt durch. Besonders erwähnenswert war, dass bei der Kontrolle eines E-Scooterfahrers festgestellt wurde, dass dieser seinen Roller unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:49

    POL-SO: Dachdeckerbedarf von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße entwendet

    Lippstadt (ots) - In den letzten vier Wochen wurden von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße Baumaterialen eines Kamener Dachdeckerbetriebes entwendet. Durch Unbekannte wurden nach und nach mehrere Schweißbahnen, sowie volle und leere Gasflaschen außerhalb der Arbeitszeit entwendet. Wie die Täter in das durch einen Bauzaun gesicherte Areal gelangten, ist derzeit ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:39

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen und ausgeräumt

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (12. November), 18 Uhr, und Donnerstag (13. November), 3:50 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Sauerlandstraße in Warstein-Niederbergheim aufgebrochen. Ein Zeitungsbote bemerkte gegen 3:50 Uhr, dass der Automat offen steht. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Verschlussriegel des Gerätes mit einem Werkzeug aufgeschnitten und den den kompletten Inhalt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren