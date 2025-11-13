Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz am Bahnhof und in der Innenstadt - mehrere Strafanzeigen

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest und der Bundespolizei führten am Dienstag (12. November) einen gemeinsam Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität durch. Insgesamt kontrollierten die uniformierten und zivilen Beamten 89 Personen im Stadtgebiet Soest, davon 52 am Bahnhof.

Es wurden Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Ladendiebstahls, besonders schweren Falls des Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr und Betäubungsmittelhandels gefertigt. Im letzten Fall stellten die Beamten zudem Betäubungsmittel sicher. Sechs Personen erhielten Platzverweise. Darüber hinaus gab es zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Verwarngeld wegen Verkehrsverstößen.

Die Polizei wird auch in Zukunft solche Einsätze durchführen und Straftaten sowie sonstige Verstöße konsequent ahnden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell