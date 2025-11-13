Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen in der Innenstadt durch.

Besonders erwähnenswert war, dass bei der Kontrolle eines E-Scooterfahrers festgestellt wurde, dass dieser seinen Roller unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Eine entsprechende Anzeige wird ihm in den nächsten Tagen zugestellt.

Gegen einen polnischen Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt, da er ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte.

Insgesamt wurden 113 repressive Maßnahmen getroffen, die sich im einzelnen wie folgt aufteilten:

- 19 Verstöße gegen die Vorfahrtsregeln - 11 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit - 78 verschiedenste Verstöße, wie Nichtmitführen von Ausweisdokumenten, mangelhafte Verbandkästen, fehlende Warnwesten, etc. - 2 Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - 1 Verwarnungsgeld wegen Verstoß der Gurtpflicht - 1 Strafanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss - 1 Sicherstellung eines Führerscheins

Insgesamt fanden die Kontrollmaßnahmen großen Anklang in der Bevölkerung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell