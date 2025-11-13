PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen in der Innenstadt durch.

Besonders erwähnenswert war, dass bei der Kontrolle eines E-Scooterfahrers festgestellt wurde, dass dieser seinen Roller unter dem Einfluss von Betäubungsmittel führte. Eine entsprechende Anzeige wird ihm in den nächsten Tagen zugestellt.

Gegen einen polnischen Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt, da er ein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis führte.

Insgesamt wurden 113 repressive Maßnahmen getroffen, die sich im einzelnen wie folgt aufteilten:

   - 19 Verstöße gegen die Vorfahrtsregeln
   - 11 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
   - 78 verschiedenste Verstöße, wie Nichtmitführen von 
     Ausweisdokumenten, mangelhafte Verbandkästen, fehlende 
     Warnwesten, etc.
   - 2 Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis
   - 1 Verwarnungsgeld wegen Verstoß der Gurtpflicht
   - 1 Strafanzeige wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss
   - 1 Sicherstellung eines Führerscheins

Insgesamt fanden die Kontrollmaßnahmen großen Anklang in der Bevölkerung.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 07:49

    POL-SO: Dachdeckerbedarf von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße entwendet

    Lippstadt (ots) - In den letzten vier Wochen wurden von einer Baustelle an der Otto-Hahn-Straße Baumaterialen eines Kamener Dachdeckerbetriebes entwendet. Durch Unbekannte wurden nach und nach mehrere Schweißbahnen, sowie volle und leere Gasflaschen außerhalb der Arbeitszeit entwendet. Wie die Täter in das durch einen Bauzaun gesicherte Areal gelangten, ist derzeit ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 07:39

    POL-SO: Zigarettenautomat aufgebrochen und ausgeräumt

    Warstein (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch (12. November), 18 Uhr, und Donnerstag (13. November), 3:50 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat an der Sauerlandstraße in Warstein-Niederbergheim aufgebrochen. Ein Zeitungsbote bemerkte gegen 3:50 Uhr, dass der Automat offen steht. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Verschlussriegel des Gerätes mit einem Werkzeug aufgeschnitten und den den kompletten Inhalt ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:59

    POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW - Einladung zum Pressetermin

    Soest (ots) - Die Kreispolizeibehörde Soest lädt die Medien herzlich zu einem Pressetermin ein, um auf das bevorstehende Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen (LPO NRW) aufmerksam zu machen. Datum: Dienstag, 18. November 2025 Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Vor der St. Petrikirche, Soest Beim Pressetermin wird Landrat Heinrich Frieling, Schirmherr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren