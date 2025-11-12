POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW - Einladung zum Pressetermin
Soest (ots)
Die Kreispolizeibehörde Soest lädt die Medien herzlich zu einem Pressetermin ein, um auf das bevorstehende Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen (LPO NRW) aufmerksam zu machen.
Datum: Dienstag, 18. November 2025
Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Vor der St. Petrikirche, Soest
Beim Pressetermin wird Landrat Heinrich Frieling, Schirmherr der Veranstaltung, gemeinsam mit Vertretern der Soester Tafel, des Kinderhospizdienstes im Kreis Soest und der Kreispolizeibehörde Soest über das Konzert und den wohltätigen Zweck informieren.
Das Benefizkonzert selbst findet am Freitag, 28. November 2025, um 19 Uhr in der St. Petrikirche statt.
Medienvertreter werden gebeten, sich kurz zu dem Termin unter den bekannten Erreichbarkeiten anzumelden.
