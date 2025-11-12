PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW - Einladung zum Pressetermin

Soest (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest lädt die Medien herzlich zu einem Pressetermin ein, um auf das bevorstehende Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen (LPO NRW) aufmerksam zu machen.

Datum: Dienstag, 18. November 2025

Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Vor der St. Petrikirche, Soest

Beim Pressetermin wird Landrat Heinrich Frieling, Schirmherr der Veranstaltung, gemeinsam mit Vertretern der Soester Tafel, des Kinderhospizdienstes im Kreis Soest und der Kreispolizeibehörde Soest über das Konzert und den wohltätigen Zweck informieren.

Das Benefizkonzert selbst findet am Freitag, 28. November 2025, um 19 Uhr in der St. Petrikirche statt.

Medienvertreter werden gebeten, sich kurz zu dem Termin unter den bekannten Erreichbarkeiten anzumelden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

