Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher erbeuten Bargeld

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (11. November) wurde zwischen 7:30 und 15:30 Uhr in ein Wohnhaus an der Mastholter Straße zwischen Lippstadt und Lipperbruch eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten ins Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Aus dem Haus wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell