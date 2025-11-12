PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall

Lippetal-Lippborg (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 17:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße, in Höhe der Hausnummer 69. Ein 27-jähriger Fahrer aus Lippetal befuhr mit seinem Land Rover die Dolberger Straße aus Hamm kommend in Richtung Lippetal. Zeitgleich kam ihm ein Mercedes entgegen, der von einer 66-jährigen Frau aus Hamm gesteuert wurde. In ihrem Pkw befanden sich noch zwei Beifahrerinnen, eine 80-Jährige und eine 81-Jährige, beide aus Hamm. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 27-jährige Lippetaler plötzlich mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Mercedes der 66-Jährigen. Sowohl der 27-Jährige als auch die 66-jährige Fahrzeugführerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, ebenso beide Beifahrerinnen. Die 80-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Bei der 80-Jährigen konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde, wie auch die beiden Fahrzeugführer, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Münster wurde hinzugezogen, um die Spuren zur Rekonstruktion des Unfallherganges genauestens zu rekonstruieren. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und unterstützte bei der Absperrung der Dolberger Straße. Umleitungen wurden für die Dauer der Unfallaufnahme eingerichtet. Das Verkehrskommissariat Soest hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aktuell aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

