Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Anröchte (ots)

Am Dienstag (11. November 2025) kam es zwischen 7:40 Uhr und 12:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Uhlandstraße in Anröchte.

Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung der Uhlandstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

