Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fächer einer Packstation aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Warstein-Belecke (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag (10. November 2025), 20:00 Uhr, bis Dienstag (11. November 2025), 8:15 Uhr, mehrere Fächer einer Packstation an der Bahnhofstraße in Warstein-Belecke aufgebrochen. Insgesamt wurden fünf Fächer beschädigt und die darin befindlichen Pakete entwendet.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Warstein unter der Telefonnummer 02902 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell