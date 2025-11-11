PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 7. November, 20 Uhr und dem 11. November, 02:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Josefswäldchen" ein. Um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, hebelten die Einbrecher gewaltsam eine Terrassentür auf und suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter mehrere Schmuckstücke und flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort, führte eine Spurensicherung durch und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

