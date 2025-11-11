PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Schwerpunkteinsätze "Verkehr" im Stadtgebiet Soest

Soest (ots)

Am gestrigen Montag (10.11.25) führten sowohl der Verkehrsdienst der Polizei Soest als auch Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest zwei getrennte Schwerpunkteinsätze im Stadtgebiet durch. Ziel war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden.

Verkehrsdienst Soest - Zweiradkontrollen

Der Verkehrsdienst der Polizei Soest führte gezielte Zweiradkontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei lag der Schwerpunkt auf der Überwachung von Fahrrädern, E-Rollern und Kleinkrafträdern.

Im Ergebnis wurden folgende Verstöße festgestellt:

   - 1 Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das 
     Pflichtversicherungsgesetz
   - 1 Verfahren wegen unerlaubter Handynutzung während der Fahrt mit
     dem Fahrrad
   - 3 Verwarngelder wegen weiterer Verkehrsverstöße
   - 2 Verwarngelder wegen verbotswidriger Fahrt in der Fußgängerzone
   - 2 Verwarngelder wegen Fahrens auf dem Radweg in falscher 
     Richtung.

Polizeiwache Soest - Verkehrskontrollen an Hauptverkehrsstraßen

Unabhängig davon führten Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest am selben Tag umfangreiche Verkehrskontrollen an mehreren Hauptverkehrsknotenpunkten durch. Kontrolliert wurde unter anderem an der Werler Landstraße, dem Paradieser Weg, dem Bergenring, der Arnsberger Straße sowie in der Fußgängerzone.

Insgesamt wurden 87 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten 76 Verstöße fest:

   - 70 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen verschiedener 
     Verkehrsverstöße
   - 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen
   - 1 Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von 
     Betäubungsmitteln
   - 1 sichergestelltes Fahrzeug

Bei dem Betäubungsmitteldelikt wurde ein 43-jähriger Fahrzeugführer angehalten. Er gab an, am Wochenende auf der Kirmes Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte einen 3,5-Tonnen-Lkw, der zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Fazit:

Die Polizei Soest wird auch künftig regelmäßig Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

