Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahrzeuge immer abschließen - Polizei warnt vor Diebstählen aus unverschlossenen Autos

Kreis Soest (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei erneut mehrere Fälle, bei denen unverschlossene Fahrzeuge durchsucht und Gegenstände daraus entwendet wurden.

Immer wieder stellen die Täter fest, dass Fahrzeuge nicht abgeschlossen sind - und nutzen diese Gelegenheit, um Wertsachen, Bargeld oder elektronische Geräte zu stehlen. In vielen Fällen reicht schon ein kurzer Griff an den Türgriff, um Beute zu machen.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter:

   - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab - auch bei kurzer 
     Abwesenheit!
   - Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen!
   - Kontrollieren Sie, ob alle Türen und Fenster tatsächlich 
     verschlossen sind!

Die Täter nutzen jede Gelegenheit. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit genügt, um Opfer eines Diebstahls zu werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei auf jeder Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

