Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Ladenlokal - Polizei sucht Zeugen

Bad Westernkotten (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 6. November 2025, 18:30 Uhr, bis Freitag, 7. November 2025, 9:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Ladenlokal an der Weringhauser Straße ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen der oder die Täter mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und gelangten anschließend durch das zerstörte Fenster in die Geschäftsräume.

Im Inneren durchwühlten sie den Kassenbereich und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weringhauser Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei Lippstadt zu melden oder jede Dienststelle aufzusuchen.

