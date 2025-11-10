PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Die Polizei zieht Bilanz zur 687. Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Auch am gestrigen Sonntag war die Kirmes wie auch in den Tagen davor, sehr gut besucht. Der traditionell eher familiär geprägte letzte Kirmestag verlief aus polizeilicher Sicht ausgesprochen ruhig. Es wurden lediglich 2 Strafanzeigen wegen Taschendiebstahls aufgenommen. Die Polizei hatte sich auf die Kirmestage gut vorbereitet und in der Innenstadt zwei Videoüberwachungsanlagen installiert und die strategische Fahndung angeordnet. Insgesamt verzeichnete die Polizei 22 Körperverletzungsdelikte, davon 6 gefährliche Körperverletzungen. Im Jahr 2024 nahmen die Beamten 31 Körperverletzungsdelikte auf, davon 8 gefährliche Körperverletzungen. Weiter verzeichneten die Einsatzkräfte 5 Diebstahlsdelikte, im vergangenen Jahr waren es noch 8. In diesem Jahr wurde eine Person festgenommen und 8 Personen in Gewahrsam genommen. Im letzten Jahr wurden 29 Ingewahrsamnahmen verzeichnet. Darüber hinaus erhielten 47 Personen einen Platzverweis und eine Personen ein Aufenthaltsverbot für den Kirmesbereich. Im Jahr 2024 wurden 52 Platzverweise erteilt und 2 Aufenthaltsverbote ausgesprochen. Einige Verstöße gegen das Waffengesetz wurden ebenfalls festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei den Besucherinnen und Besuchern der diesjährigen Allerheiligenkirmes ist die starke Präsenz der Polizei sehr positiv aufgenommen worden, was sich in zahlreichen Bürgergesprächen und in den polizeilichen Social Media Kanälen widerspiegelte.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 08:13

    POL-SO: Einbrecher erbeuten hohen Geldbetrag

    Geseke (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag (6. November), 17 Uhr, und Freitag (7. November), 5:45 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Looser Straße in Geseke eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die unbekannten Täter durch die Terassentür ins Gebäude. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Der oder die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:37

    POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Am 08.11.2025 wurde gegen 13:10 Uhr ein geparkter PKW durch einen zunächst unbekannten Unfallverursacher auf der Böckenförder Straße, in Lippstadt beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der Unfallverursacher aber schließlich überführt werden. Nun muss er sich wegen des unerlaubten Entfernens ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 11:32

    POL-SO: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Soest

    Soest (ots) - Am Abend des 08.11.2025 drangen zwei unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in Soest, Ortsteil Deiringsen, ein. Sie hatten sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft. Eine vorhandene Videoüberwachung wurde von den Tätern manipuliert und der Einbruch wurde von den Eigentümern des Hauses erst 20 Minuten nach Tatbegehung bemerkt. Die Täter entwendeten Schmuck und konnten unerkannt fliehen.(OG.) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren