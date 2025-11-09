POL-SO: Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus in Soest
Soest (ots)
Am Abend des 08.11.2025 drangen zwei unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus in Soest, Ortsteil Deiringsen, ein. Sie hatten sich gewaltsam Zutritt zum Objekt verschafft. Eine vorhandene Videoüberwachung wurde von den Tätern manipuliert und der Einbruch wurde von den Eigentümern des Hauses erst 20 Minuten nach Tatbegehung bemerkt. Die Täter entwendeten Schmuck und konnten unerkannt fliehen.(OG.)
