PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei zieht Bilanz zum Kirmessamstag

Soest (ots)

Am gestrigen Samstag verzeichnete die Polizei eine hohe Besucherzahl auf dem Kirmesgelände in der Innenstadt. Insgesamt herrschte eine überwiegend friedliche Stimmung, dennoch kam es zu mehreren polizeilichen Maßnahmen. Im Verlauf des Abends wurden zwei Körperverletzungsdelikte sowie eine Sachbeschädigung aufgenommen. Bei letzterer wurde außerhalb des Kirmesgeländes eine Scheibe eingeschlagen. Darüber hinaus wurde eine sexuelle Belästigung zur Anzeige gebracht. Drei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie zuvor erteilten Platzverweisen wiederholt nicht nachgekommen waren. Gegen 2 Uhr leerte sich das Kirmesgelände deutlich, lediglich vor den Gaststätten hielten sich weiterhin Besucher auf, die noch friedlich feierten. Auch am heutigen Sonntag, der traditionell familiär geprägt ist, wird die Polizei auf dem Kirmesgelände präsent sein.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 12:47

    POL-SO: Betrüger erlangen Bankkarten

    Werl (ots) - In Werl kam es am heutigen Samstag in den Mittagsstunden zu zwei Betrugsfällen zum Nachteil älterer Menschen. Eine 68-jährige Werlerin und ein ebenfalls aus Werl stammender 84-jähriger Mann erhielten in beiden Fällen vorab einen Telefonanruf, in dem sich das Gegenüber als Bankmitarbeiter ausgab. Im Gespräch teilte man ihnen mit, dass aktuell Betrüger unterwegs seien und man die PIN der Bankkarte ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 11:19

    POL-SO: Polizei zieht Bilanz zum Kirmesfreitag

    Soest (ots) - Auch am gestrigen Freitag besuchten zahlreiche Menschen bei bestem Wetter das Kirmesgelände in der Innenstadt. Die Stimmung war in den Nachmittagsstunden friedlich, im weiteren Verlauf des Abends kam es jedoch zu anlasstypischen Einsätzen. Gegen 20.40 Uhr kam es auf dem Kirmesgelände zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt elf Beteiligten, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Eine Person ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:19

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Soest (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Anna W. wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde wohlbehalten in Soest angetroffen. Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und es nicht weiter zu verbreiten. Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Daniel Großert Telefon: 02921 - 9100 5311 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren