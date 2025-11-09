Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei zieht Bilanz zum Kirmessamstag

Soest (ots)

Am gestrigen Samstag verzeichnete die Polizei eine hohe Besucherzahl auf dem Kirmesgelände in der Innenstadt. Insgesamt herrschte eine überwiegend friedliche Stimmung, dennoch kam es zu mehreren polizeilichen Maßnahmen. Im Verlauf des Abends wurden zwei Körperverletzungsdelikte sowie eine Sachbeschädigung aufgenommen. Bei letzterer wurde außerhalb des Kirmesgeländes eine Scheibe eingeschlagen. Darüber hinaus wurde eine sexuelle Belästigung zur Anzeige gebracht. Drei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie zuvor erteilten Platzverweisen wiederholt nicht nachgekommen waren. Gegen 2 Uhr leerte sich das Kirmesgelände deutlich, lediglich vor den Gaststätten hielten sich weiterhin Besucher auf, die noch friedlich feierten. Auch am heutigen Sonntag, der traditionell familiär geprägt ist, wird die Polizei auf dem Kirmesgelände präsent sein.

