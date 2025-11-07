POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Soest / Arnsberg (ots) - Die Polizei sucht momentan nach der vermissten Anna W. aus Arnsberg-Neheim und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Die 36-Jährige besuchte am Donnerstag (6. November) die Allerheiligenkirmes in Soest und kehrte danach nicht nach Hause zurück. Ihr letzter mutmaßlicher Aufenthaltsort war in der Nacht zu Freitag gegen 4:45 Uhr im Bereich des Doyenwegs in Soest. Seitdem fehlt von ihr jede ...

mehr