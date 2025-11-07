POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Soest (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Anna W. wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste wurde wohlbehalten in Soest angetroffen. Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und es nicht weiter zu verbreiten.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell