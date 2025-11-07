Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 36-Jähriger

Soest / Arnsberg (ots)

Die Polizei sucht momentan nach der vermissten Anna W. aus Arnsberg-Neheim und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Die 36-Jährige besuchte am Donnerstag (6. November) die Allerheiligenkirmes in Soest und kehrte danach nicht nach Hause zurück. Ihr letzter mutmaßlicher Aufenthaltsort war in der Nacht zu Freitag gegen 4:45 Uhr im Bereich des Doyenwegs in Soest. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

- ca. 1,65 Meter groß - blonde, schulterlange Haare - Tattoo am Arm - Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: graues Oberteil und graue Stoffhose

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Wer Anna W. sieht oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich direkt unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden:

Hinweis: Das Foto der Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell