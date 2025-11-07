PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 36-Jähriger

Soest / Arnsberg (ots)

Die Polizei sucht momentan nach der vermissten Anna W. aus Arnsberg-Neheim und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Die 36-Jährige besuchte am Donnerstag (6. November) die Allerheiligenkirmes in Soest und kehrte danach nicht nach Hause zurück. Ihr letzter mutmaßlicher Aufenthaltsort war in der Nacht zu Freitag gegen 4:45 Uhr im Bereich des Doyenwegs in Soest. Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

Die Vermisste wird folgendermaßen beschrieben: 

   - ca. 1,65 Meter groß
   - blonde, schulterlange Haare
   - Tattoo am Arm
   - Kleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens: graues Oberteil und 
     graue Stoffhose

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Wer Anna W. sieht oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich direkt unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden:

Hinweis: Das Foto der Vermissten darf nur zu Fahndungszwecken verwendet werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

