Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fünf Autos in Tiefgarage aufgebrochen

Lippstadt (ots)

In der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftshauses in der Erwitter Straße in Lippstadt wurden in der Zeit zwischen Dienstag (4. November), 20:30 Uhr, und Mittwoch (5. November), 6:10 Uhr, fünf Autos aufgebrochen. Bei allen Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus den Autos wurden diverse Gegenstände gestohlen, unter anderem Schmuck, Bargeld und eine Action-Cam.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt telefonisch unter 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

