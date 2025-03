Rottweil (ots) - In der Grundstraße sind am Dienstag mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt worden. Zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseiten von mindestens zwei am Straßenrand geparkten Autos. Der entstandene Sachschaden an einem schwarzen Porsche Cayenne und einem grauen Opel Mokka beläuft ...

