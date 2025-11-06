Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in leerstehendem Haus - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Polizeibeamte bemerkten in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Bökenförder Straße in Lippstadt. Daraufhin stellten sie fest, dass es in einem leerstehenden Haus in der Straße "An der Schlacht" brennt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens stand die in das Gebäude integrierte Garage in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das weitere Haus über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

