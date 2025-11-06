PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in leerstehendem Haus - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Polizeibeamte bemerkten in der Nacht zu Donnerstag gegen 3 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Bökenförder Straße in Lippstadt. Daraufhin stellten sie fest, dass es in einem leerstehenden Haus in der Straße "An der Schlacht" brennt. Zum Zeitpunkt des Eintreffens stand die in das Gebäude integrierte Garage in Vollbrand. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das weitere Haus über. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:10

    POL-SO: Festnahmen nach Blitzeinbruch in Supermarkt

    Ense - Niederense / Castrop-Rauxel (ots) - Am 3. November kam es in der Nacht zu einem Blitzeinbruch in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße in Niederense. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6149920 Im Zuge der unmittelbar aufgenommenen Ermittlungen konnten am Montagnachmittag zwei Tatverdächtige in Castrop-Rauxel festgenommen werden. Da in den betroffenen Supermarkt in der Vergangenheit ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 08:00

    POL-SO: Auto kollidiert mit zwei Verkehrsschildern - Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Warstein (ots) - Ein 44-jähriger Mann verursachte am Dienstagabend unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall in Warstein-Allagen. Der Warsteiner fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der Udenstraße in Fahrtrichtung Haarhöfe. Im Bereich der Einmündung Streitstraße / Bachstraße kollidierte das Fahrzeug mit zwei Schildern auf einer Verkehrsinsel. Der Mann fuhr ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:37

    POL-SO: Weitere Fälle von gelösten Radmuttern

    Warstein (ots) - Der Polizei wurden zwei weitere Fälle gemeldet, in denen im Stadtgebiet Warstein Radmuttern an Autos gelöst wurden. Im Nachgang zur Berichterstattung zu zwei ähnlichen Fällen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6147922) meldete sich am vergangenen Freitag (31. Oktober) ein 69-jähriger Mann bei der Polizeiwache in Warstein. Er gab an, dass an seinem Fahrzeug vermutlich am Abend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren