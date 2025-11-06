Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Friedlicher Auftakt der Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Der erste Tag der Allerheiligenkirmes in Soest ist überwiegend friedlich verlaufen. Trotz des großen Besucherandrangs kam es lediglich zu einzelnen Zwischenfällen.

Im Verlauf des Abends wurden drei Körperverletzungsdelikte im Zusammenhang mit Streitigkeiten registriert. Die beteiligten Personen konnten jeweils identifiziert werden; die Ermittlungen dauern an.

Im Rahmen von polizeilichen Kontrollen wurde zudem bei einer Person auf dem Kirmesgelände ein Einhandmesser festgestellt und sichergestellt. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Abgesehen von diesen Vorfällen verzeichnete die Polizei einen insgesamt ruhigen und störungsfreien Verlauf des ersten Kirmestages.

