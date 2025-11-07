Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei zieht Bilanz zum zweiten Tag der Allerheiligenkirmes

Soest (ots)

Auch der zweite Tag der Soester Allerheiligenkirmes war bei bestem Wetter sehr gut besucht. Der Donnerstag verlief aus polizeilicher Sicht während des Pferdemarktes zunächst insgesamt relativ ruhig. Nach der Veranstaltung häuften sich die Einsätze ein wenig.

Insgesamt wurden der Polizei über den Tag verteilt 13 Körperverletzungsdelikte angezeigt. Ein 25-jähriger Mann aus Osnabrück wurde gegen 16:30 Uhr in der Severinstraße durch einen Glaskrug schwer verletzt, den ein Unbekannter nach einer vorherigen Auseinandersetzung auf ihn geworfen hatte. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen beschrieben den Täter folgendermaßen:

- ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß - ca. 20 bis 25 Jahre alt - dunkle, lockige Haare - Schnauzbart - dunkle Kleidung - Ohrring im linken Ohr

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

In einem weiteren Fall, der sich gegen 19:40 Uhr auf der Kurze Straße ereignete, war das Opfer ein 37-jähriger Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der durch einen 25-Jährigen aus Paderborn angegriffen wurde, den er zuvor behandelt hatte.

Bei einer 21-jährigen Frau aus Delbrück besteht der Verdacht, dass ihr auf der Kirmes K.o.-Tropfen verabreicht wurden. Sie wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen laufen.

Ein 62-Jähriger aus Anröchte wurde wegen eines räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen. Der Mann hatte kurz nach Mitternacht in einer Gaststätte in der Walburgerstraße in die Kasse gegriffen, nachdem es zuvor zu einem Streit über sein Wechselgeld gekommen war. Das Personal hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest.

Darüber hinaus fertigte die Polizei Anzeigen wegen einer sexuellen Belästigung, eines Falschgelddeliktes und eines Hausfriedensbruchs. Über den gesamten Donnerstag erhielten 20 Personen einen Platzverweis. Drei Personen wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell