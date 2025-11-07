PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer (74) stirbt nach Verkehrsunfall

Warstein (ots)

Ein 74-jähriger Radfahrer ist nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der B55 in Warstein ereignete, verstorben. Der Warsteiner war mit seinem Fahrrad auf der Bundesstraße in Richtung Meschede unterwegs. Als ihn ein 56-jähriger Mann aus Polen im Bereich der Gaststätte Stimm Stamm mit seinem Lkw überholte, stürzte der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu. Der 74-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später verstarb.

Das VU-Team der Polizei HSK übernahm die Unfallaufnahme vor Ort. Dafür wurde die B55 rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
