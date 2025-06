Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Großer Rettungseinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei der harmlos verlief

Remagen (ots)

Am heutigen Tag gegen 16:20 Uhr ging bei der Wasserschutzpolizeistation Andernach die Mitteilung ein, dass bei Rheinkilometer 631 im Bereich Remagen, ST Kripp, ein treibendes Schlauchboot gesichtet wurde. Darin befand sich jedoch keine Person, sodass von einem Möglichen Unglück mit Personenrettung aus dem Wasser gerechnet wurde. Im Verlauf wurden die Feuerwehren von Remagen und Linz, der Rettungsdienst mit dem Rettungshubschrauber sowie die Polizei mit der Hubschrauberstaffel, der PI Linz sowie der sachbearbeitenden Wasserschutzpolizeistation Andernach alarmiert. Zusätzlich wurde die Großschifffahrt auf dem Rhein gewarnt. Das Schlauchboot konnte gefunden und an Land gebracht werden. Eine Absuche des in Frage kommenden Areals nach Personen mittels Feuerwehrbooten und Hubschraubern verlief negativ. Nach ersten Ermittlungen hat sich das Schlauchboot aufgrund des steigenden Wasserpegels losgerissen und trieb ab. Weitere Ermittlungen folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell