Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei zieht Bilanz zum Kirmesfreitag

Soest (ots)

Auch am gestrigen Freitag besuchten zahlreiche Menschen bei bestem Wetter das Kirmesgelände in der Innenstadt. Die Stimmung war in den Nachmittagsstunden friedlich, im weiteren Verlauf des Abends kam es jedoch zu anlasstypischen Einsätzen.

Gegen 20.40 Uhr kam es auf dem Kirmesgelände zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt elf Beteiligten, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde. Eine Person erlitt eine leichte Schnittverletzung, die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes aufgenommen.

Um 22.15 Uhr wurde in der Straße "Helle" ein 18-Jähriger von drei bislang unbekannte Tätern überfallen, mehrfach in das Gesicht getreten und mit einem Messer bedroht. Die Täter entwendeten Zigaretten, eine Armbanduhr sowie ein Busticket. Der Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief negativ. Die drei männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: - alle drei etwa 16-17 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, alle dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte kurze, gegelte Haare, die beiden anderen einen "Boxer-Haarschnitt." Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Tätern geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02921/91000 zu kontaktieren

Gegen 1.15 Uhr kam es im Theodor-Heuss-Park zu einer wechselseitigen Körperverletzung, wobei einer der Beteiligten versuchte, dem anderen ein Bierglas ins Gesicht zu schlagen. Beide Personen erhielten einen Platzverweis.

Im Laufe des Abends wurden bei mehreren Kontrollen Betäubungsmittel sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei fertigte entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Auch am heutigen Samstag wird die Polizei in Soest mit verstärkten Kräften auf der Allerheiligenkirmes präsent sein und konsequent gegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten einschreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

