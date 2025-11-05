PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall in Eschweiler: Polizei Aachen sucht Zeugen

Eschweiler (ots)

In der vergangenen Halloweennacht ist es zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann am späten Freitagabend (31.10.25) gegen 23.30 Uhr auf der Röthgener Straße Richtung Stich unterwegs, als sich drei unbekannte Männer und eine Frau an der Ecke Talstraße von hinten näherten. Die Männer sollen auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben, als er schon am Boden lag. Danach stahlen sie sein Smartphone und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 28-jährige Mann aus Eschweiler wurde bei dem Überfall schwer verletzt.

Die Männer sollen groß und schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Polizei Aachen sucht nun Zeugen, die den Raubüberfall beobachtet haben, unter anderem die Begleiterin der Tatverdächtigen. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 33301, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241- 9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

