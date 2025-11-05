Polizei Aachen

POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Baesweiler (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (04.11.25) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Kapellenstraße gebrannt. Eine Zeugin hatte gegen 6.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das Haus, das unbewohnt war, wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Brandursache ist unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 31101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210. (sk)

