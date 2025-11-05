PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Schwerer Unfall im Nordkreis - 14-jähriger E-Scooter-Fahrer wird lebensgefährlich verletzt

Herzogenrath (ots)

Im Stadtteil Kohlscheid hat sich am Dienstagmittag (04.11.25) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Junge lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 77-jähriger Mann gegen 13.50 Uhr in seinem Auto auf der Kaiserstraße Richtung Roermonder Straße unterwegs, als er nach links auf das Betriebsgelände der Waschstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar den 14-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Herzogenrath, der in derselben Richtung auf dem Radweg fuhr. Der Wagen erfasste den Jungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Er schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Das Auto und der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers (auch aus Herzogenrath) wurden sichergestellt.

Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen im Einsatz. Der Unfallbereich war rund drei Stunden für den Verkehr gesperrt. (sk)

