Polizei Aachen

POL-AC: Tödlicher Verkehrsunfall in Stolberg

Stolberg (ots)

Am Montagmorgen (03.11.2025) ist es gegen 08:30 Uhr auf der Straße Buschmühle zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein Mann aus Aachen mit seinem Auto die Straße Buschmühle in Richtung Stolberg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen Linienbus auf, der an der Haltestelle Sebastianusweg stand.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 27-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 52-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Die Straße Buschmühle war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsarbeiten zeitweise vollständig gesperrt.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW sowie ein Notfallseelsorger und das Team der Verkehrsunfallprävention/des Opferschutzes der Polizei Aachen waren vor Ort eingesetzt. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell