Polizei Aachen

POL-AC: Fahrzeugbrand in Herzogenrath - Kriminalpolizei ermittelt

Herzogenrath (ots)

In der vergangenen Nacht (04.11.2025) hat ein Auto in der Südstraße gebrannt.

Gegen 02:35 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden PKW, der auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt stand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Auto wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sollen sich unter 0241-9577 31101 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210) bei den Ermittlern melden. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

