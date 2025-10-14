Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen - sechs Verletzte

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

Wann? 14. Oktober 2025, seit 17:23 Uhr

Wo: Leipziger Straße, Pieschen

Am frühen Abend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Straßenbahnen in der Leipziger Straße, Höhe Elbcenter, alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten dort zwei Straßenbahnen des Typs NGT DX DD.

Bei dem Zusammenstoß wurden insgesamt sechs Personen verletzt. Darunter befanden sich die Fahrerin und der Fahrer beider Bahnen sowie zwei erwachsene Fahrgäste und zwei Kinder (etwa 2 und 12 Jahre alt). Alle klagten über Schmerzen an den Extremitäten bzw. am Kopf. Sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend mit Rettungswagen in Dresdner Krankenhäuser transportiert.

Beide Straßenbahnen entgleisten bei der Kollision. Gemeinsam mit dem Fachberater der Dresdner Verkehrsbetriebe wurde eine Strategie zur Eingleisung erarbeitet. Zunächst soll die in Richtung Radebeul fahrende Bahn zurückgezogen und dabei wieder eingegleist werden. Die zweite Straßenbahn ist mit dem vorderen Drehgestell vollständig entgleist und muss mithilfe von Spezialtechnik angehoben, verschoben und wieder in das Gleis gesetzt werden.

Je nach Verlauf der Maßnahmen ist mit einer Einsatzdauer von mehreren Stunden zu rechnen. Die Leipziger Straße ist im Bereich des Elbcenters derzeit voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Schaulustige werden aufgefordert, die Absperrungen zu beachten und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Im Einsatz befinden sich derzeit 22 Spezialisten für Straßenbahnhilfeleistung der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell