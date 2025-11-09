POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Soest
Soest (ots)
Am 09.11.2025 ereignete sich in 59494 Soest, gegen 05:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich der B 475, Abzweig Soest, in Fahrtrichtung Opmünder Weg. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Abzweig mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die Ermittlungen der Polizei ergaben weiterhin eine erhebliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Die Ermittlungen dauern an. (OG.)
