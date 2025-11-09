PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am 08.11.2025 wurde gegen 13:10 Uhr ein geparkter PKW durch einen zunächst unbekannten Unfallverursacher auf der Böckenförder Straße, in Lippstadt beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Durch Ermittlungen der Polizei konnte der Unfallverursacher aber schließlich überführt werden. Nun muss er sich wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.(OG.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

